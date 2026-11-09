Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemHatay'da kabus başladı! Yağmur sonrası ortaya çıktılar: Sebzeler çöp oldu, bölgeyi istila ettiler
HaberlerGündem Haberleri Hatay'da kabus başladı! Yağmur sonrası ortaya çıktılar: Sebzeler çöp oldu, bölgeyi istila ettiler

Hatay'da kabus başladı! Yağmur sonrası ortaya çıktılar: Sebzeler çöp oldu, bölgeyi istila ettiler

09.11.2026 - 10:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hatay’ın Bintaş Mahallesi'nde yağmurun etkisiyle hızla çoğalan salyangozlar ekili alanlara ve evlere dadandı. Lahanadan fasulyeye kadar tüm mahsulü zarar uğratan istilacılara karşı vatandaşlar kendi imkânlarıyla mücadele ediyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Hatay'da kabus başladı! Yağmur sonrası ortaya çıktılar: Sebzeler çöp oldu, bölgeyi istila ettiler

Hatay'ın Hassa ilçesi Bintaş Mahallesi'nde depremin ardından sıklıkla görülmeye başlayan salyongozlar, geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışın ardından yeniden ortaya çıktı.

2Hatay'da kabus başladı! Yağmur sonrası ortaya çıktılar: Sebzeler çöp oldu, bölgeyi istila ettiler

Sebzeleri istila eden salyangozlar, yiyeceklere zarar vererek tüketilemez hale getirdi. Sıklıkla görülmeye başlayan salyangozlarla mücadelelerini sürdüren vatandaşlar, 8 evi istila eden salyangozlara karşı ilaç ve tuz dökerek çözüm arıyorlar.

3Hatay'da kabus başladı! Yağmur sonrası ortaya çıktılar: Sebzeler çöp oldu, bölgeyi istila ettiler

Lahanaların ve sebzelerin salyangozlardan dolayı zarar gördüğünü ifade eden Miyasa Çalışır, "Burası salyangoz dolu, lahanaların ve sebzelerin içinde. Evlerin içine bile giriyor, saldırgan gibi ortaya çıkıyorlar. Şimdi güneş vurmaya başladığı için yine kayboldular" dedi.

4Hatay'da kabus başladı! Yağmur sonrası ortaya çıktılar: Sebzeler çöp oldu, bölgeyi istila ettiler

Salyangozların evleri ve duvarları istila ettiğini söyleyen Emine Okur, "Sümüklü böceklerden dolayı sebzelerin hepsini kopardım. Duvarlara kadar çıktılar. Fasulyeleri kopardım, yenecekleri yoktu" dedi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi