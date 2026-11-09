Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündem12 yaşındaki Musab Taha, biriktirdiği harçlıklarıyla aldığı 3D yazıcıyla kendi markasını kuruyor!
HaberlerGündem Haberleri 12 yaşındaki Musab Taha, biriktirdiği harçlıklarıyla aldığı 3D yazıcıyla kendi markasını kuruyor!

12 yaşındaki Musab Taha, biriktirdiği harçlıklarıyla aldığı 3D yazıcıyla kendi markasını kuruyor!

09.11.2026 - 10:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Gümüşhane’de Gazipaşa Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi olan 12 yaşındaki Musab Taha Yılmaz, dijital dünyada sadece vakit geçirmek yerine teknolojik üretime odaklanarak yaşıtlarına örnek oluyor. Dron almak için biriktirdiği harçlıklarını üç boyutlu yazıcıya yatıran genç yetenek; anahtarlık, oyuncak, eğitim araçları ve kitap ayraçları tasarlayıp satarak kendi harçlığını çıkarmaya başladı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
112 yaşındaki Musab Taha, biriktirdiği harçlıklarıyla aldığı 3D yazıcıyla kendi markasını kuruyor!

İLGİLİ HABER

650 milyon liralık tarihi geçmiş kanser ilacı şebekesine ikinci dalga operasyon: 15 Şüpheliye gözaltı kararı!
650 milyon liralık tarihi geçmiş kanser ilacı şebekesine ikinci dalga operasyon: 15 Şüpheliye gözaltı kararı!

Kent merkezinde Gazipaşa Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Musab Taha Yılmaz, biriktirdiği harçlıklarıyla edindiği 3D yazıcı sayesinde teknolojik üretim gerçekleştirerek kendi harçlığını çıkarmaya başladı.

212 yaşındaki Musab Taha, biriktirdiği harçlıklarıyla aldığı 3D yazıcıyla kendi markasını kuruyor!

İLGİLİ HABER

Konya bu sürücüyü konuşuyor: Sosyal medyada ün kazanmak için... Sosyal medya uğruna Konya trafiğinde dehşet saçtı!
Konya bu sürücüyü konuşuyor: Sosyal medyada ün kazanmak için... Sosyal medya uğruna Konya trafiğinde dehşet saçtı!

Dijital medyada vakit geçirmek yerine bilgisayar yazılımları üzerinden tasarım yapan genç yetenek, ürettiği materyalleri satarak yeni hedeflerine doğru ilerliyor.

312 yaşındaki Musab Taha, biriktirdiği harçlıklarıyla aldığı 3D yazıcıyla kendi markasını kuruyor!

Yazıcıyı kullanmayı babasından ve YouTube videolarından öğrenen Yılmaz, bilgisayarda hazırladığı tasarımları anahtarlık, oyuncak ve eğitim araçlarına dönüştürdü.

Ürettiği eşyaları satışa sunan Yılmaz, arkadaşlarına da hediyeler hazırladı. Annesinin yönettiği sosyal medya hesabı üzerinden ürünlerini tanıtan Musab Taha, ailesinin desteğiyle tasarım ve üretim deneyimini geliştirdi.

412 yaşındaki Musab Taha, biriktirdiği harçlıklarıyla aldığı 3D yazıcıyla kendi markasını kuruyor!

DRON ALMAK İÇİN BİRİKTİRDİĞİ HARÇLIKLARLA YAZICI ALDI

Başlangıçta dron almayı planladığını anlatan Musab Taha, biriktirdiği harçlıkları üç boyutlu yazıcıya ayırdığını söyledi. Yazıcıdan elde ettiği geliri de dron almak için kullandığını belirten Yılmaz, tasarım çalışmalarında Tinkercad ve Meshy AI'dan yararlandığını ifade etti.

Bilgisayarda düzenlediği modelleri baskıya hazırladığını anlatan Yılmaz, yazıcıdan çıkan ürünlerin son işlemlerini tamamlayarak satışa sunduğunu kaydetti.

Yılmaz, "İlk başta Tinkercad'de düzenliyorum, sonra Bambu Lab'a aktarıyorum. Oradan filamentleri takıp gönderiyorum. Yazıcı yapıyor, sonra anahtarlık halkalarını takıyorum. Sonra da satışa sunuyorum" dedi.

512 yaşındaki Musab Taha, biriktirdiği harçlıklarıyla aldığı 3D yazıcıyla kendi markasını kuruyor!

KARDEŞİNİN SINIFINA KİTAP AYRACI HAZIRLADI

İLGİLİ HABER

Bilecik'te hayvan yemlerinde zayiata son veren yöntem: Yemler artık bozulmadan 3 yıl saklanabilecek!
Bilecik'te hayvan yemlerinde zayiata son veren yöntem: Yemler artık bozulmadan 3 yıl saklanabilecek!

Ürünlerini yalnızca satmadığını, zaman zaman arkadaşlarına hediye de ettiğini anlatan Musab Taha, kardeşinin sınıfındaki bütün öğrencilere kitap ayracı yaptığını söyledi.

Kendi arkadaşlarına da anahtarlık hediye ettiğini belirten Yılmaz, hazırladığı ürünler arasında karanlıkta parlayan ejderhanın kendisini özellikle etkilediğini dile getirdi.

Röportaj sırasında çarpım tablosunu ezberlemek için hazırladığı kartı, sayı oyunlarını ve resim tamamlama oyuncağını da tanıtan Yılmaz, farklı ürünler üzerinde çalıştığını anlattı.

Arkadaşlarının tasarımlarını merakla karşıladığını belirten Yılmaz, "Arkadaşlarım da ‘Nasıl yapıyorsun, bana da yapar mısın?' diye heyecanlanmıştı" ifadesini kullandı.

612 yaşındaki Musab Taha, biriktirdiği harçlıklarıyla aldığı 3D yazıcıyla kendi markasını kuruyor!

"KENDİ MARKAMI KURARSAM ÇOK HARİKA OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Tasarım yapmaktan ve hazırladığı modelleri ürüne dönüştürmekten keyif aldığını söyleyen Musab Taha, ileride kendi markasını kurmak istediğini belirterek "Kendi markamı kurarsam çok harika olacağını düşünüyorum" dedi.Üretimle uğraşmayı eğlenceli bulduğunu anlatan Yılmaz, arkadaşlarına da bu uğraşı tavsiye etti.

712 yaşındaki Musab Taha, biriktirdiği harçlıklarıyla aldığı 3D yazıcıyla kendi markasını kuruyor!

ANNESİ SOSYAL MEDYA HESABINI YÖNETTİ

Musab Taha'nın annesi Zehra Yılmaz, oğlunun önce dron almak istediğini, daha sonra birikimini üç boyutlu yazıcıya ayırmaya karar verdiğini anlattı.

Halk Eğitimi Merkezinde usta öğretici olarak çalıştığını belirten Yılmaz, oğlunun kendilerine, "Ben 3D yazıcı almak istiyorum. Bu 3D yazıcıdan ürettiklerimi satıp daha iyi, daha kaliteli bir dron almak istiyorum" dediğini aktardı.

Çocuklarını, istedikleri şeyler için birikim yapmaları ve emek vermeleri konusunda desteklediklerini söyleyen Yılmaz, Musab Taha'nın ürünlerini tanıttığı sosyal medya hesabını kendisinin kontrol ettiğini belirtti.

Farklı dükkânlarda stantlar da kurduklarını anlatan Yılmaz, ailece fikir alışverişinde bulunduklarını ve oğlunun okulda olduğu zamanlarda baskı çalışmalarının takibine yardımcı olduklarını kaydetti.

812 yaşındaki Musab Taha, biriktirdiği harçlıklarıyla aldığı 3D yazıcıyla kendi markasını kuruyor!

"KENDİNİ İFADE EDEN BİR ÇOCUK OLMAYA BAŞLADI"

Oğlunun üretim sürecinde iletişiminin de geliştiğini gözlemlediğini anlatan Zehra Yılmaz, "Musab önceden daha içine kapanık bir çocuktu ama 3D yazıcı sayesinde daha sosyal bir çocuk olmaya başladı, kendini ifade eden bir çocuk olmaya başladı. Tabii ki biz bunları gördüğümüz zaman seviniyoruz ve gurur duyuyoruz çocuğumuzla" dedi.Oğluna kendi emeğiyle ilerlemesi için yol göstermeye çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Biz Musab Taha'ya balık vermek yerine, balığı nasıl tutabileceğini göstermeye çalıştık" ifadesini kullandı.

912 yaşındaki Musab Taha, biriktirdiği harçlıklarıyla aldığı 3D yazıcıyla kendi markasını kuruyor!

OKULUNU TEMSİLEN ROBOT YARIŞMASINA KATILDI

Eşinin mesleği dolayısıyla Musab Taha'nın küçük yaşlardan itibaren teknolojiyle iç içe olduğunu söyleyen Zehra Yılmaz, oğlunun okulunu temsilen bir robot yarışmasına da katıldığını anlattı.

Teknolojiyi üretim amacıyla kullanması için oğlunu yönlendirdiklerini belirten Yılmaz, "Tabii ki daha yaşı küçük, hataları da olacak. Biz hatalarını başına kakmak yerine doğruyu ve iyiyi göstermeye yine devam edeceğiz oğlumuza. Oğlumuzla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi