12 yaşındaki Musab Taha, biriktirdiği harçlıklarıyla aldığı 3D yazıcıyla kendi markasını kuruyor!

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Oğlunun üretim sürecinde iletişiminin de geliştiğini gözlemlediğini anlatan Zehra Yılmaz, "Musab önceden daha içine kapanık bir çocuktu ama 3D yazıcı sayesinde daha sosyal bir çocuk olmaya başladı, kendini ifade eden bir çocuk olmaya başladı. Tabii ki biz bunları gördüğümüz zaman seviniyoruz ve gurur duyuyoruz çocuğumuzla" dedi.Oğluna kendi emeğiyle ilerlemesi için yol göstermeye çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Biz Musab Taha'ya balık vermek yerine, balığı nasıl tutabileceğini göstermeye çalıştık" ifadesini kullandı.



