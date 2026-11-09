Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündem650 milyon liralık tarihi geçmiş kanser ilacı şebekesine ikinci dalga operasyon: 15 Şüpheliye gözaltı kararı!
HaberlerGündem Haberleri 650 milyon liralık tarihi geçmiş kanser ilacı şebekesine ikinci dalga operasyon: 15 Şüpheliye gözaltı kararı!

650 milyon liralık tarihi geçmiş kanser ilacı şebekesine ikinci dalga operasyon: 15 Şüpheliye gözaltı kararı!

09.11.2026 - 09:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

650 milyon liralık tarihi geçmiş kanser ilacı şebekesine ikinci dalga operasyon: 15 Şüpheliye gözaltı kararı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve insan hayatını hiçe sayan dev ilaç vurgununa yönelik soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalajlarını değiştirerek yeniden piyasaya süren ve yaklaşık 650 milyon liralık usulsüz işlem hacmine ulaşan şebekeye yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalajlarını değiştirerek yeniden piyasaya süren ve yaklaşık 650 milyon liralık usulsüz işlem hacmine ulaşan şebekeye yönelik soruşturmada 15 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Son kullanma tarihleri geçmiş olan kanser ilaçlarının ambalajlarını değiştirip, yeniden piyasaya süren ve yaklaşık 650 milyon liralık usulsüz işlem hacmine ulaşan şebekeye yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. 21 şüpheli tutuklanmıştı.

15 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI TALİMATI

Öte yandan yürütülen soruşturmada, şüphelilerle bağlantılı 15 şahıs daha tespit edildi ve haklarında gözaltı talimatı verildi. Sabah saatlerinde, İstanbul, Antalya ve Kayseri'de 21 adrese tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Hatay'da kabus başladı! Yağmur sonrası ortaya çıktılar: Sebzeler çöp oldu, bölgeyi istila ettiler
#Gündem

Hatay'da kabus başladı! Yağmur sonrası ortaya çıktılar: Sebzeler çöp oldu, bölgeyi istila ettiler

12 yaşındaki Musab Taha, biriktirdiği harçlıklarıyla aldığı 3D yazıcıyla kendi markasını kuruyor!
#Gündem

12 yaşındaki Musab Taha, biriktirdiği harçlıklarıyla aldığı 3D yazıcıyla kendi markasını kuruyor!

Karadeniz Sahil Yolu rahat nefes alacak! Trabzon trafiğini kökten çözecek dev projede sona gelindi
#Gündem

Karadeniz Sahil Yolu rahat nefes alacak! Trabzon trafiğini kökten çözecek dev projede sona gelindi