650 milyon liralık tarihi geçmiş kanser ilacı şebekesine ikinci dalga operasyon: 15 Şüpheliye gözaltı kararı!

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalajlarını değiştirerek yeniden piyasaya süren ve yaklaşık 650 milyon liralık usulsüz işlem hacmine ulaşan şebekeye yönelik soruşturmada 15 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Son kullanma tarihleri geçmiş olan kanser ilaçlarının ambalajlarını değiştirip, yeniden piyasaya süren ve yaklaşık 650 milyon liralık usulsüz işlem hacmine ulaşan şebekeye yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. 21 şüpheli tutuklanmıştı.





15 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI TALİMATI

Öte yandan yürütülen soruşturmada, şüphelilerle bağlantılı 15 şahıs daha tespit edildi ve haklarında gözaltı talimatı verildi. Sabah saatlerinde, İstanbul, Antalya ve Kayseri'de 21 adrese tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik ekiplerin çalışmaları devam ediyor.