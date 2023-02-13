TSK deprem bölgelerinde 19 lojistik destek üssü kurdu

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremlerin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin arama kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetlerine yönelik yoğun katkısı devam ediyor.



Depremin ardından Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası ile gelen taleplere yanıt verilirken, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için hava ve deniz "yardım koridorları” oluşturuldu.



Bununla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri depremzedelere yardım için seferber oldu. Depremin etkilediği bölgelerde vatandaşlara sıcak yemek, kumanya ile ekmek dağıtıldı.



Ayrıca bölgelere gönderilen sahra mutfakları faaliyetlerine başladı. Bunlarla birlikte seyyar tuvalet, seyyar banyo da depremden etkilenen bölgelere sevk edildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri, deprem bölgelerinin hızlı depremzedelere ulaştırılması için lojistik destek üsleri kurdu. 8 ilde kurulan 19 lojistik üssünde bölgeye gönderilen yardımlar sınıflandırılıyor. Daha sonra yardımlar AFAD koordinesinde askeri araçlarla ihtiyaç duyulan bölgelere hızla sevk ediliyor.

Hatay Havalimanı'na ilk uçak indi



Bu arada depremde pisti hasar görmesi nedeniyle kullanılamayan Hatay Havalimanı'nın pistinin öncelikli olan iki kilometrelik bölümündeki çalışmalar tamamlandı.



Pazar akşamı itibarıyla yeniden hizmete alınan Hatay Havalimanı'na inen ilk uçak Türk Silahlı Kuvvetlerinin yardım uçağı oldu.



Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı iki Casa uçağı yardım malzemeleri ile Hatay Havalimanı'na iniş yaptı.

Buradaki yardım malzemeleri Serinyol kışlasında kurulan lojistik üssüne taşındı. Yardımlar AFAD koordinesinde askeri araçlarla ihtiyaç duyulan bölgelere hızla sevk edilecek.