9 kişinin öldüğü faciayla ilgili ifadeler ortaya çıktı: Kazayı hastalığına bağladı!

Kaza, önceki gün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Ağabey Mahallesi’nde meydana geldi. İslahiye’den Hatay yönüne giden Mehmet Göğüş’ün kullandığı 27 AJT 349 plakalı beton mikseri ile Latif Örs’ün kullandığı 27 K 5127 plakalı yolcu minibüsü, kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen ve içerisinde 19 kişi bulunan minibüs şarampole devrildi. Kazada 8 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı.



112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Minibüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan 1’i daha doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Kazada Şükrü Sağlam (71), Rakibe Erinemez (32) ve Hatice Gönen (44) ile Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Bölümü öğrencileri Sena Taşkın (18), Ümran Yıldırım (15), Elif Görmez (17), Sultan Erinmez (18), Sude Çelik (18), ve Sibel Sağlam (18) yaşamını yitirdi.