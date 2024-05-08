9 kişinin öldüğü faciayla ilgili ifadeler ortaya çıktı: Kazayı hastalığına bağladı!
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 9 kişinin yaşamını yitirdiği minibüs ile kafa kafaya çarpışan beton mikserinin sürücüsü Mehmet Göğüş’ün ilk ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanarak cezaevine konulan Mehmet Göğüş (58), "Ne alkol kullandım ne de uykusuzdum. Yola çıktıktan 5 dakika sonra gözlerimin karardığını hatırlıyorum. Ben tansiyon hastasıyım düzenli olarak ilaç kullanırım. Kalp, şeker, tansiyon hastalıkları mevcuttur. Araçtaki hızım 70-80 kilometre arasındaydı. Rahatsızlandığımı düşünüyorum hiçbir şey hatırlamıyorum” dediği öğrenildi.
• 08 Mayıs 2024 - 12:52 • Son Güncelleme:
• 08 Mayıs 2024 - 12:52 • Son Güncelleme: