Okul müdürü cinayetinde kan donduran detaylar: Aylardır plan yapıyormuş
İstanbul Eyüpsultan'da okul müdürünü silahla vurarak öldüren 17 yaşındaki Y.K., savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Olaya ilişkin detaylar ise Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Sevk yazısında cinayeti işleyen Y.K.'nın ulaştığı ruhi sükunete rağmen fiilini planladığı şekilde icra ettiği, böylece Y.K.’nın eğitimci Oktugan’ı silahla hayati vücut bölgesine hedef alarak 2 el ateş ettiği ve hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtildi.
• 08 Mayıs 2024 - 16:59 • Son Güncelleme:
• 08 Mayıs 2024 - 16:59 • Son Güncelleme: