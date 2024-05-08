GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri 2024-ALES/1 sınav sonuçları açıklandı

2024-ALES/1 sınav sonuçları açıklandı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) ardından adayların gözü kulağı sonuçlardaydı. Yüksek lisans yapmak veya akademik kadrolara yerleşmek isteyenlerin katıldığı sınav için ALES sonuçları açıklandı.

08.05.2024 - 15:15 |
2024-ALES/1 sınav sonuçları açıklandı

2024 yılının ilk oturumu olan ALES/1 sınavı ÖSYM tarafından düzenlendi. Sınava giren adayların, gözü sınav sonuçlarındaydı. ALES sonuçları erişime açıldı.

ÖSYM'den 2024-ALES/1 sonuçlarına ilişkin şu açıklama yapıldı;

21 Nisan 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 08 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ALES/1 SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 08 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

ALES/1 SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI!

ALES/2 NE ZAMAN?

İkinci ALES sınavının başvuruları 3-12 Haziran tarihleri arasında alınacak. Sınav da 28 Temmuz'da gerçekleşecek. ALES/2 sonuçlar 16 Ağustos günü paylaşılacak.

Haberin Devamı

GÜNCEL HABERLER

Arabistan ve Afrika'dan Türkiye'ye çöl tozu geliyor

Arabistan ve Afrika'dan Türkiye'ye çöl tozu geliyor
Bakan Şimşek: Temel hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürmek

Bakan Şimşek: Temel hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürmek
2024-ALES/1 sınav sonuçları açıklandı

2024-ALES/1 sınav sonuçları açıklandı