2024-ALES/1 sınav sonuçları açıklandı
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) ardından adayların gözü kulağı sonuçlardaydı. Yüksek lisans yapmak veya akademik kadrolara yerleşmek isteyenlerin katıldığı sınav için ALES sonuçları açıklandı.
2024 yılının ilk oturumu olan ALES/1 sınavı ÖSYM tarafından düzenlendi. Sınava giren adayların, gözü sınav sonuçlarındaydı. ALES sonuçları erişime açıldı.
ÖSYM'den 2024-ALES/1 sonuçlarına ilişkin şu açıklama yapıldı;
21 Nisan 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 08 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ALES/1 SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 08 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
ALES/1 SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI!
ALES/2 NE ZAMAN?
İkinci ALES sınavının başvuruları 3-12 Haziran tarihleri arasında alınacak. Sınav da 28 Temmuz'da gerçekleşecek. ALES/2 sonuçlar 16 Ağustos günü paylaşılacak.