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Traktör ile ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

05.11.2026 - 19:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KARS (İHA)

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Kars’ta traktör ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

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Kars merkeze bağlı Büyük Oluklu köyü yolunda; bir traktör ile ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçlarda sıkışan yaralıları bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer yaralıların da hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

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Jandarma ekipleri kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri alırken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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