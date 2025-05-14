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GündemTrabzonspor taraftarının otobüsü Erzurum'da kaza yaptı! Kara saplanan araçta 35 yolcu mahsur kaldı
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Trabzonspor taraftarının otobüsü Erzurum'da kaza yaptı! Kara saplanan araçta 35 yolcu mahsur kaldı

14.05.2025 - 14:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA - DHA

Trabzonspor taraftarının otobüsü Erzurum'da kaza yaptı! Kara saplanan araçta 35 yolcu mahsur kaldı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplanan ve Trabzonspor taraftarını taşıyan otobüs, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Galatasaray ile Trabzonspor arasında bu akşam oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalini izlemek için Trabzon'dan Gaziantep'e giden taraftarı taşıyan otobüs, kar nedeniyle Aşkale'nin Turaç ve Tepsicik Mahalleleri arasındaki yolda kontrolden çıktı.

Trabzonspor taraftarının otobüsü Erzurumda kaza yaptı Kara saplanan araçta 35 yolcu mahsur kaldı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasına köylülerin de traktörleriyle yardım etmesi sonucu 35 yolcusu bulunan otobüs, kara saplandığı yerden çıkarıldı.

Trabzonspor taraftarının otobüsü Erzurumda kaza yaptı Kara saplanan araçta 35 yolcu mahsur kaldı

Ekipler tarafından yapılan kontrolde sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen Trabzonspor taraftarının yolculuklarına güvenle devam etmeleri sağlandı.

Trabzonspor taraftarının otobüsü Erzurumda kaza yaptı Kara saplanan araçta 35 yolcu mahsur kaldı

Bölgede jandarma tarafından olumsuz hava şartlarına karşı ilgili birimlerle koordinasyon kurularak tedbirler artırıldı.

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