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Trabzon'da demir döküm fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı

18.08.2026 - 18:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TRABZON (İHA)

Trabzon'da demir döküm fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Hekimoğlu Döküm Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

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Olay saat 16.25 sıralarında Ortahisar ilçesi Dolaylı mahallesinde bulunan Hekimoğlu Döküm Fabrikasında yaşandı. Fabrikada maden eritilen ocağın patlaması sonucu yangın çıkarken, olayda E.Ç. (45) ve İ.H.B. (32) isimli işçiler yaralandı.

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Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralı işçiler Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alınırken, yangında maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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