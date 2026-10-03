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Çöplük alanında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

03.10.2026 - 01:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HATAY (İHA)

Çöplük alanında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.

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Üzümdalı Mahallesi’ndeki çöplük alanda meydana gelen yangına ekipler tarafından hızlı şekilde müdahale edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangının büyümesi ve çevreye yayılması önlendi.

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Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayın ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

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