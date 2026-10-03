Otomobil şarampole uçup takla attı 3 kişi yaralandı

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Kaza, Düziçi ilçesine bağlı Bostanlar köyü Göller Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.A. idaresindeki 80 AHR 311 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

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Taklalar atarak durabilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.