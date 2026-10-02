Sağanak yağışta cadde ve sokaklar dereye döndü
02.10.2026 - 23:27Güncellenme Tarihi:
Elazığ’da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklar adeta dereye döndü.
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Elazığ’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklar adeta dereye döndü.
Kent merkezinin bazı bölgelerinde ulaşımda aksamalar yaşanırken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.