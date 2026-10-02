Sağanak yağışta cadde ve sokaklar dereye döndü

Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Elazığ’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklar adeta dereye döndü.

İLGİLİ HABER Hatay'da şimşekler ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kent merkezinin bazı bölgelerinde ulaşımda aksamalar yaşanırken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.