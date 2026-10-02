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Sağanak yağışta cadde ve sokaklar dereye döndü

02.10.2026 - 23:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ELAZIĞ (İHA)

Sağanak yağışta cadde ve sokaklar dereye döndü

Elazığ’da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklar adeta dereye döndü.

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Elazığ’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklar adeta dereye döndü.

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