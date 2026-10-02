Şiddetli fırtına ve sağanak tarım arazilerine zarar verdi
02.10.2026 - 22:19Güncellenme Tarihi:
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde şiddetli fırtına ve sağanak sonucu meydana gelen sel anının görüntüleri ortaya çıktı.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin
İlçede sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtınada cami minaresi, binaların çatıları ve tarım arazileri zarar görmüştü. Fırtına anına ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde sokakların adeta göle döndüğü görüldü.