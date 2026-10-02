Şiddetli fırtına ve sağanak tarım arazilerine zarar verdi

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İlçede sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtınada cami minaresi, binaların çatıları ve tarım arazileri zarar görmüştü. Fırtına anına ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde sokakların adeta göle döndüğü görüldü.