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Şiddetli fırtına ve sağanak tarım arazilerine zarar verdi

02.10.2026 - 22:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DİYARBAKIR (İHA)

Şiddetli fırtına ve sağanak tarım arazilerine zarar verdi

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde şiddetli fırtına ve sağanak sonucu meydana gelen sel anının görüntüleri ortaya çıktı.

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İlçede sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtınada cami minaresi, binaların çatıları ve tarım arazileri zarar görmüştü. Fırtına anına ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde sokakların adeta göle döndüğü görüldü.

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