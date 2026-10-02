Hatay'da şimşekler ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

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Meteorolojinin Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da akşam saatlerinde önce yıldırım ve şimşekler görüldü. Ardından başlayan sağanak, özellikle Yayladağı ilçesinde kısa sürede etkisini artırarak hayatı olumsuz etkiledi.

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Aniden bastıran yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi ve yollarda biriken sular nedeniyle araçlarıyla ilerlerken zor anlar yaşadı. Gece boyunca etkili olacak sağanak yağışın yarına kadar devam edeceği belirtildi.