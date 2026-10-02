Fındık üreticileri 'güneş duası' yaptı

4

Üreticiler havaların açmasını bekliyorlar. Bazı üreticilerimizin fındığının bozulduğunu dahi duyduk. Biz de hocamız ile görüştük ve 'Yağmur duasına çıkılıyor da neden güneş duasına çıkılmasın' dedik. İlçe müftümüz ile görüşüldü ve konu uygun görüldü. Bugün hemşehrilerimiz ile beraber camimizde güneş duası yapıldı. İnşallah dualarımız kabul olur. Çünkü gerçekten ihtiyaç var, herkes mağdur durumda" dedi.