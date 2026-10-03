Fırtına BUDO'nun 8 seferini iptal ettirdi
03.10.2026 - 00:08Güncellenme Tarihi:
BUDO'nun 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
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Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) gerçekleştirilmesi planlanan 8 seferinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), ile İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ve Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), ile İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas), ve 13.00'deki Armutlu (İhlas) - Bursa(Mudanya) seferleri iptal edildi. (DHA)