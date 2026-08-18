Kırklareli tarlalarında biçerdöverler mesaiye başladı: Verim geçen yıla göre iki katına çıktı!

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Geçen yıllara göre bu yıl ayçiçeğinin kalite ve yağ bakımından verimli olduğunu ifade eden Şaylan, çiftçilerin binbir emekle ürettikleri ayçiçeğini hasat ettiğini belirtti.



Bölgenin ayçiçeği üretiminde Türkiye ilk sıralarda yer aldığını dile getiren Şaylan, "Olgunluğa ulaşan tarlalarımızda ayçiçeği hasadımız başladı. Çiftçilerimiz büyük bir emekle yetiştirdiği ürünlerini hasat ediyor. Sezon boyunca iklim koşullarının seyrine bağlı olarak ayçiçeğinin gelişimi yakından takip ettik. Bölge genelinde verim ve rekolte beklentimiz olumlu yöndeydi. Geçen yıla göre verimler yer yer iki katına çıkıyor. Tüm üreticilerimize kazasız, bereketli ve bol kazançlı bir hasat dönemi diliyorum." diye konuştu.