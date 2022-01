Topraktan mangal üretti! Türkiye'de ilk ve tek: 'Et tamamen mühürleniyor'

Eskişehir’de ateşe dayanaklı özel topraktan üretilen mangallar, etlerin sağlıklı pişmesi nedeniyle her geçen gün vatandaşların dikkatini çekiyor. Küçük bir atölyede ürettiği ürünleri Türkiye'nin her köşesine göndermeye başlayan Eren, özel toprağı duyurduğu için de mutlu olduğunu dile getirdi. Toprağın özel yapısından dolayı etin suyunu dışarıya vermeden yemekleri pişirmeyi sağladığını ifade eden Eren, "Toprak Mangal" adını verdiği ürünlerinin vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü vurguladı.





"TOPRAK MANGALIN İÇERİSİNDE ET TAMAMEN MÜHÜRLENİYOR"

Mangal hazırlarken kullanılan toprağın özellikleri hakkında konuşan girişimci Eren, “Bu toprağın en büyük özelliği et ve türevi yemeklerde farklı bir lezzet sunması. Toprak mangalın içerisinde et tamamen mühürleniyor, yani etin kendi suyunu bırakmasını engelliyor. En büyük özelliği bu ve lezzeti de bundan kaynaklı. Şu anda Türkiye’deki tek ana üreticisi de biziz.

Diğer mangallarda yaşanan kömür kaynaklı is ve etin fazla ateşe maruz kalması durumunu yaşayanlar, şimdiye kadar bu ürünü neden duymadıklarını soruyorlar. Bu ürün her topraktan olmaz. Bu özel bir topraktır, her istediğiniz toprakla bunu yapamazsınız.

Mihalıççık ilçesi Sorkun mahallesinde çıkar bu toprak. Benim de memleketim orası. Isıya ve ateşe dayanıklı bir topraktır. Diğer toprağı ateşe koyduğunuz zaman çatlama yapar ama bizim toprağımızda bu durum olmaz. Rabbimin vermiş olduğu bir nimet” dedi.