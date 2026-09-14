TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURULARI BAŞLADI! 2026 e-Devlet başvuru ekranı, şartları ve kira fiyatları

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TOKİ’nin İstanbul’da hayata geçirdiği kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci başladı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın açıkladığı bilgilere göre ilk etapta 1.071 konut kura yöntemiyle vatandaşlara tahsis edilecek. Projenin toplam hedefi ise İstanbul genelinde 15 bin kiralık sosyal konut.

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak ve başvuru ücreti talep edilmeyecek.

Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte “TOKİ kiralık konut başvurusu nasıl yapılır?”, “Kimler başvurabilir?”, “Kiralar ne kadar?” ve “Hangi ilçelerde konut var?” soruları da en çok araştırılan başlıklar arasına girdi.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı.

Başvurular 25 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek.

Hak sahiplerini belirleyecek kura çekiminin ise Ekim 2026’da yapılması planlanıyor.

İlk etapta tahsis edilecek 1.071 konutun teslimlerinin de ekim ayı içinde başlaması hedefleniyor.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın hizmetleri arasında bulunan “Konut / İşyeri Başvuru” bölümünden başvurularını yapabilecek.

Başvurunun kabul edilip edilmediği de aynı ekran üzerinden takip edilebilecek.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ÜCRETİ VAR MI?

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Hayır.

TOKİ’nin kiralık sosyal konut projesine başvuru sırasında başvuru ücreti alınmayacak.

Bu yönüyle proje, TOKİ’nin bazı satış projelerinde uygulanan başvuru bedelinden ayrılıyor.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeye başvuracak vatandaşların belirlenen şartları taşıması gerekiyor.

Başlıca şartlar şöyle:

T.C. vatandaşı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

İstanbul’da en az 1 yıldır kesintisiz ikamet ediyor olmak

Başvuru sahibi veya eşi adına Türkiye sınırları içinde tapuda kayıtlı bağımsız konut bulunmaması

Daha önce TOKİ’den konut satın almamış olmak

Önceki sosyal konut projelerinde veya İlk Evim Arsa projesinde aktif asil ya da yedek hak sahibi olmamak

Başvuru sahibi veya eşinin son 5 yıl içinde konut alım-satım işlemi yapmamış olması

Hane halkı aylık net gelirinin 100 bin TL’yi aşmaması

Bir hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılması

Projede ayrıca genel olarak evli olma şartı bulunuyor. Ancak 65 yaşını doldurmuş başvuru sahipleri için evlilik şartı aranmayacak.

Başvuru kategorisine göre ek şartlar da bulunabiliyor.

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TOKİ KİRALIK KONUTLAR NEREDE?

İlk etapta tahsis edilecek 1.071 konut İstanbul’un farklı ilçelerinde yer alıyor.

Projede ilçeler dört gruba ayrıldı.

1. Grup: Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar

2. Grup: Maltepe, Tuzla ve Kartal

3. Grup: Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören

4. Grup: Arnavutköy

İstanbul il sınırları içinde ikamet eden vatandaşlar, ilan edilen gruplardaki projeler için başvuru yapabilecek.

HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ KİRALIK KONUT VAR?

İlk etapta açıklanan dağılıma göre;

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören grubunda 360 konut

Maltepe, Tuzla ve Kartal grubunda 330 konut

Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar grubunda 291 konut

Arnavutköy’de 90 konut olmak üzere toplam 1.071 konut tahsis edilecek.

TOKİ’nin resmî proje sayfasında bazı konutların bulunduğu mahalleler de açıklandı. Örneğin Ataşehir’de Yukarı Dudullu-Şerifali, Ümraniye’de Hekimbaşı, Maltepe’de Atışokulu ve Gülsuyu, Başakşehir’de Kayabaşı, Gaziosmanpaşa’da Sarıgöl ve Arnavutköy’de Baklalı bölgelerinde konutlar bulunuyor.ve Arnavutköy’de Baklalı bölgelerinde konutlar bulunuyor.

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TOKİ KİRALIK KONUT FİYATLARI NE KADAR?

Kiralık sosyal konutlarda bedeller konut tipi ve bölgeye göre değişiyor.

Açıklanan fiyatlara göre;

1+1 konutlar: Aylık 10.000 TL

2+1 konutlar: Aylık 12.000-17.000 TL

3+1 konutlar: Aylık 15.000-18.000 TL

4+1 konutlar: Aylık 18.000-20.000 TL

aralığında olacak.

Her bölgede tüm konut tipleri bulunmuyor.

Örneğin 4+1 konutlar yalnızca belirli proje gruplarında yer alıyor.

TOKİ KİRALARINA ZAM GELECEK Mİ?

Projede ilk 12 ay boyunca tahsis bedeline artış uygulanmayacak.

İlk artış, 12 aylık sürenin tamamlanmasının ardından gelen ilk ocak ayında TÜFE oranı esas alınarak yapılacak.

Genç aile kategorisinde hak sahibi olanların tahsis süresi içinde çocuk sahibi olması halinde ise tahsis süresinin sonuna kadar bedel artışı uygulanmayacak.

TOKİ KİRALIK KONUTLAR KAÇ YILLIK?

Kiralık sosyal konutlarda tahsis süresi en fazla 3 yıl olacak.

Üç yıllık sürenin sonunda tahsis süresi uzatılmayacak.

Hak sahiplerinin proje şartlarını taşıyıp taşımadığı tahsis süresi boyunca düzenli olarak kontrol edilecek.

TOKİ KİRALIK KONUTTA OTURAN EV SATIN ALIRSA NE OLUR?

Tahsis süresi devam ederken hak sahibi veya eşinin üzerine bağımsız bir konut alınması halinde kiralık sosyal konuttaki tahsis hakkı sona erecek.

Bu durumda tahliye süreci başlatılacak.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞKASINA KİRALANABİLİR Mİ?

Hayır.

Tahsis edilen konut yalnızca hak sahibi ve birinci derece yakınları tarafından ikamet amacıyla kullanılabilecek.

Konut üçüncü kişilere kiralanamayacak, devredilemeyecek ve ticari amaçla kullanılamayacak.

Konutun boş bırakılması da proje şartlarına aykırı olacak.

TOKİ KİRALIK KONUTLARDA TEMİNAT ALINACAK MI?

Tahsis sözleşmesi imzalanmadan önce bir aylık tahsis bedeli tutarında teminat alınacak.

Tahsis süresi sonunda hak sahibinin TOKİ’ye karşı borcu bulunmaması ve konutta zarar oluşmaması halinde teminat, güncel tahsis bedeli üzerinden iade edilecek.

TOKİ KİRA ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tahsis bedelinin ödenmesine konut teslimini takip eden ayın 20’sinde başlanacak.

Bu nedenle ilk kira ödeme tarihi, konutun hak sahibine teslim edildiği tarihe göre değişecek.

TOKİ KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN?

İlk 1.071 kiralık sosyal konut için hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek.

TOKİ’nin açıkladığı takvime göre kura çekilişi Ekim 2026’da gerçekleştirilecek.

Kura tarihinin günü ve saati ayrıca duyurulacak.

TOKİ KİRALIK KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

TOKİ’nin açıklamasına göre ilk etapta hak sahipliği belirlenecek 1.071 konutun Ekim 2026 içinde teslim edilmesi planlanıyor.

Projenin ilerleyen aşamalarında İstanbul genelinde toplam 15 bin kiralık sosyal konutun vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor.