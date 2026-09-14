GIDALARDA AROMA KURALLARI DEĞİŞTİ: Domuz ve böcek kaynaklı bileşenler yasaklandı

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Market raflarında yer alan aromalı gıdalardan içeceklere, tatlılardan işlenmiş ürünlere kadar geniş bir alanı ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi.



Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği, 14 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.



Yönetmelikle aroma vericilerin gıdalarda güvenli şekilde kullanılması, tüketicinin yanıltılmasının önlenmesi ve ürünlerin etiketlenmesine ilişkin kurallar yeniden düzenlendi.



Yeni dönemin en dikkat çeken maddelerinden biri ise aroma vericilerin hangi kaynaklardan elde edilebileceğine ilişkin oldu.



DOMUZ VE BÖCEK KAYNAKLI AROMA VERİCİLER YASAKLANDI



Yeni yönetmeliğe göre gıdalarda aroma verme amacıyla domuz ve böcek kaynaklı aroma vericilerin kullanılmasına izin verilmeyecek.



Böylece aroma vericilerin üretiminde kullanılabilecek kaynaklara ilişkin Türkiye'deki kurallar açık biçimde yeniden tanımlandı.



Düzenleme yalnızca aroma vericilerin kaynağını değil, hangi maddelerin kullanılabileceğini, kullanım koşullarını, etiketleme esaslarını ve tüketiciye sunulan bilgileri de kapsıyor.



10 AROMA MADDESİ İÇİN 31 ARALIK 2026 TARİHİ BELİRLENDİ



Yönetmelikte bazı aroma maddeleri için doğrudan bir geçiş takvimi de yer aldı.



Düzenlemede belirtilen 10 aroma verici madde, geçiş süresinin tamamlanmasının ardından yeni kurallara tabi olacak. Bu maddelerin 31 Aralık 2026’dan sonra piyasaya arz edilmesine, gıda üretiminde kullanılmasına ve ithal edilmesine izin verilmeyecek.



Burada önemli bir ayrıntı bulunuyor: Düzenleme, marketlerdeki 10 farklı yiyecek veya ürün grubunun yasaklanması anlamına gelmiyor. Söz konusu olan, yönetmelikte teknik olarak tanımlanan 10 aroma verici madde.



Bu nedenle düzenlemeyi “10 gıda ürünü yasaklandı” şeklinde yorumlamak doğru değil.



