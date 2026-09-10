İstanbul’da TOKİ’den tarihi kiralık sosyal konut hamlesi: Başvuru şartları, fiyatlar ve ilçeler belli oldu

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde, dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak ve İstanbul'daki kira fiyatlarını dengelemek amacıyla hayata geçirilen 15 bin sosyal kiralık konut projesinde detaylar netleşti. Rayiç bedellerin çok altında kiraya verilecek konutlar için başvurular 14 Eylül itibarıyla alınmaya başlanacak.

Başvurular 14 Eylül’de Başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurusu ve Bakanlık açıklamalarına göre, İstanbul genelinde planlanan 15 bin kiralık sosyal konut için başvurular 14 Eylül itibarıyla alınmaya başlanacak. Yoğun ilgi görmesi beklenen projede hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek.İlk etapta tamamlanan 1.071 konutun anahtarlarının ise Ekim ayı içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

HANGİ İLÇELERDE YER ALACAK?

Piyasa rayiçlerinin çok altında fiyatlarla kiraya verilecek olan sosyal konutlar, İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasındaki 12 farklı ilçede konumlandırıldı. Projenin yürütüldüğü ilçeler şu şekilde sıralandı:

Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Kartal, Tuzla, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy.

KİRA FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Projede dört farklı daire tipi yer alırken, başlangıç kira bedelleri daire büyüklüklerine göre şu şekilde belirlendi:

1+1 Konutlar: 10.000 TL

2+1 Konutlar: 12.000 TL

3+1 Konutlar: 15.000 TL

4+1 Konutlar:18.000 TL

Kimler Başvurabilecek? Başvuru Şartları Neler?

TOKİ’nin kiralık sosyal konut projesinden yararlanabilmek için aranan kriterler haber sitelerinde ve resmi açıklamalarda şu başlıklarla yer aldı:

Vatandaşlık ve Yaş: T.C.vatandaşı olmak ve başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

Medeni Durum: Genel kural olarak evli olmak şartı aranırken, başvuru dönemi sonu itibarıyla 65 yaşını doldurmuş vatandaşlar için bu şart aranmayacak.

Gelir Sınırı: Başvuru sahibinin son 12 aya ait aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100 bin TL’nin altında olması gerekmektedir.

İkametgah: Başvuran kişinin en az bir yıldır İstanbul’da ikamet ediyor olması şartı aranıyor.

Mülkiyet Durumu: Başvuru sahibi veya eşinin Türkiye sınırları içinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması gerekiyor.

3 YILLIK KİRALAMA DÖNEMİ

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Projede hak sahipleri kiraladıkları konutlarda üç yıl boyunca ikamet edebilecek. Üç yıllık sürenin sona ermesiyle birlikte konutlar için yeniden kura çekilecek ve projenin sürdürülebilirliği sağlanarak yeni hak sahiplerine imkan tanınacak. Uzmanlar, hayata geçirilen bu modelin İstanbul'daki genel kira artış trendini aşağı yönlü baskılamasını bekliyor.