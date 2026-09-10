Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÇekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatları belli oldu! TMO açıkladı
HaberlerGündem Haberleri Çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatları belli oldu! TMO açıkladı

Çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatları belli oldu! TMO açıkladı

10.09.2026 - 17:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA, (DHA)

Çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatları belli oldu! TMO açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatlarını kalite sınıfına göre kilogram başına 85 ile 100 lira arasında belirledi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, üretiminde ve ihracatında dünya lideri olunan çekirdeksiz kuru üzümün, tarım sektörü ve ihracat gelirleri açısından stratejik öneme sahip olduğu belirtildi. Hasat döneminde piyasa fiyatlarının düşmesinin önlenmesi, piyasalarda istikrarın sağlanması ve üreticilerin korunması amacıyla müdahale alımı yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

ALIMLAR 15 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Bu kapsamda, Bandırmalı çekirdeksiz kuru üzümde 10 numara kalite için kilogram başına 100 lira, 9 numara için 95 lira, 8 numara için 90 lira, 7 numara için ise 85 lira alım fiyatı uygulanacağı kaydedildi. Üzüm alımlarına ilişkin teknik altyapı, depolama kapasitesi, personel planlaması ve finansman hazırlıklarının tamamladığı ve alımların 15 Eylül 2026 tarihinden itibaren başlayacağı bildirildi.

Çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatları belli oldu TMO açıkladı

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Samsunlu profesör hesapladı! Yapay zeka kullananlar farkında değil, gizli fatura ortaya çıktı

Samsunlu profesör hesapladı! Yapay zeka kullananlar farkında değil, gizli fatura ortaya çıktı

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Bursaspor boş geçmedi! 12 gol birden zirveyi getirdi

Bursaspor boş geçmedi! 12 gol birden zirveyi getirdi

Güncel Haberler

Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla kurulmuştu! Trakya'nın asırlık eğlencesi 'Pavli Panayırı' başladı
#Gündem

Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla kurulmuştu! Trakya'nın asırlık eğlencesi 'Pavli Panayırı' başladı

Çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatları belli oldu! TMO açıkladı
#Gündem

Çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatları belli oldu! TMO açıkladı

Çin üniversitesi ile Ar-Ge anlaşması
#Ekonomi

Çin üniversitesi ile Ar-Ge anlaşması