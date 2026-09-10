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GündemSultan II. Abdülhamit'in fermanıyla kurulmuştu! Trakya'nın asırlık eğlencesi 'Pavli Panayırı' başladı
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Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla kurulmuştu! Trakya'nın asırlık eğlencesi 'Pavli Panayırı' başladı

10.09.2026 - 18:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KIRKLARELİ (AA)

Trakya'da "Pavli" olarak bilinen asırlık Pehlivanköy Panayırı 116'ncı kez kuruldu.

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Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla ilk kez 1910 yılında kurulan panayır, Zübeyde Hanım Meydanı'nda törenle başladı.

2Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla kurulmuştu! Trakya'nın asırlık eğlencesi 'Pavli Panayırı' başladı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kırklareli Belediye Bandosu, halk dansları topluluğu ile Ümraniye Belediyesi Mehter Takımı gösteri sundu.

3Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla kurulmuştu! Trakya'nın asırlık eğlencesi 'Pavli Panayırı' başladı

Törende konuşan Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye'nin en eski, Trakya'nın ise ayakta kalan tek panayırı olma özelliğini taşıyan Pehlivanköy Sonbahar Hayvan ve Emtia Panayırı'nın (Pavli) köklü bir kültürel miras olduğunu söyledi.

4Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla kurulmuştu! Trakya'nın asırlık eğlencesi 'Pavli Panayırı' başladı

Pehlivanköy'ün adını yiğitliği, mertliği ve pehlivanlık geleneğinden aldığını belirten Vali Turan, "Pavli Panayırı, asırlardır bu topraklarda kardeşliğin, dostluğun ve kültürel zenginliğimizin buluşma noktası olmuştur. Balkan Savaşları ve mübadele dönemlerinde bile halkımızın bir araya gelmesine ve toplumsal bağların güçlenmesine vesile olmuştur.

5Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla kurulmuştu! Trakya'nın asırlık eğlencesi 'Pavli Panayırı' başladı

Panayırımız, yöresel lezzetler, el sanatları, halk oyunları ve konserlerin yanı sıra esnafımıza ve üreticilerimize kazandırdığı ekonomik canlılıkla bölge tanıtımına önemli katkı sağlamaktadır." diye konuştu.

6Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla kurulmuştu! Trakya'nın asırlık eğlencesi 'Pavli Panayırı' başladı

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da asırlık panayırın ülke ve bölge açısından önemli olduğunu ifade etti.

7Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla kurulmuştu! Trakya'nın asırlık eğlencesi 'Pavli Panayırı' başladı

Programda Pehlivanköy Kaymakamı Ahmet Murat Türbe ile Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör de konuşma yaptı.

8Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla kurulmuştu! Trakya'nın asırlık eğlencesi 'Pavli Panayırı' başladı

Turan ve beraberindekiler, daha sonra panayırın açılış kurdelesini keserek stantları gezdi. Pehlivanköy Panayırı 13 Eylül Pazar gününe kadar açık kalacak.

9Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla kurulmuştu! Trakya'nın asırlık eğlencesi 'Pavli Panayırı' başladı

Pavli Panayırı

Panayır, Ergene Nehri kenarında kuruluyor. Tezgahlar, açık hava lokantaları ve lunaparkın bulunduğu panayırda, yöre halkı yıl boyunca hazırladığı yöresel yiyecekleri ve giyim eşyalarını satışa sunuyor.

10Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla kurulmuştu! Trakya'nın asırlık eğlencesi 'Pavli Panayırı' başladı

Yöre sakinleri, traktör römorklarında konaklıyor. Roman vatandaşlar da kendilerine has eğlence anlayışlarıyla panayırın eğlence ayağını diri tutuyor.

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