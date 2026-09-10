Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla kurulmuştu! Trakya'nın asırlık eğlencesi 'Pavli Panayırı' başladı

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Pehlivanköy'ün adını yiğitliği, mertliği ve pehlivanlık geleneğinden aldığını belirten Vali Turan, "Pavli Panayırı, asırlardır bu topraklarda kardeşliğin, dostluğun ve kültürel zenginliğimizin buluşma noktası olmuştur. Balkan Savaşları ve mübadele dönemlerinde bile halkımızın bir araya gelmesine ve toplumsal bağların güçlenmesine vesile olmuştur.