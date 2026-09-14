TÜRKŞEKER 182 İŞÇİ ALIMI BAŞLADI! İŞKUR başvuru ekranı, kadrolar ve başvuru şartları 2026

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TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Başvuru şartları kadroya göre değişiyor.



Adaylardan genel olarak İŞKUR ilanında belirtilen öğrenim, yaş, meslek ve özel şartları taşımaları isteniyor.



Engelli adayların engellilik durumlarını, eski hükümlü adayların ise ilgili statülerini mevzuata uygun biçimde belgelendirmeleri gerekiyor.



Teknik kadrolarda ise ilgili bölüm veya meslek alanından mezuniyet şartı aranabiliyor.



Bu nedenle adayların yalnız genel duyuruya değil, başvuru yapacakları pozisyonun İŞKUR ilanındaki özel koşullara bakmaları gerekiyor.



TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMINDA KPSS ŞARTI VAR MI?



Alım süreci İŞKUR üzerinden sürekli işçi statüsünde yürütülüyor.



Ancak KPSS şartı bulunup bulunmadığı her kadro için yayımlanan ilan koşullarına göre değerlendirilmelidir.



Adayların başvuru yapacakları pozisyonun İŞKUR ilanında yer alan nitelikleri esas alması gerekiyor.