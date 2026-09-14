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TÜRKŞEKER 182 İŞÇİ ALIMI BAŞLADI! İŞKUR başvuru ekranı, kadrolar ve başvuru şartları 2026

14.09.2026 - 10:03Güncellenme Tarihi:
Merve Ozan / Muhabir
Merve Ozan / Muhabir

Spot: Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ, fabrikalarında görevlendirilmek üzere toplam 182 sürekli işçi alımı yapacak. Başvurular İŞKUR üzerinden alınmaya başladı. Peki Türkşeker işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, son başvuru tarihi ne zaman, hangi kadrolara alım yapılacak? İşte 2026 Türkşeker 182 işçi alımına ilişkin merak edilenler...

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1TÜRKŞEKER 182 İŞÇİ ALIMI BAŞLADI! İŞKUR başvuru ekranı, kadrolar ve başvuru şartları 2026



Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’de yeni işçi alımı süreci başladı.

Türkşeker’in açıkladığı takvime göre toplam 182 sürekli işçi için başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden alınacak.

Alım kapsamında şeker fabrikalarında görevlendirilmek üzere 57 engelli işçi, 42 eski hükümlü işçi ve makine fabrikalarında çalıştırılmak üzere 83 sürekli işçi istihdam edilecek.

Başvuruların başlamasıyla birlikte adayların gündeminde “Türkşeker işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?”, “Hangi kadrolara alım var?” ve “Son başvuru tarihi ne zaman?” soruları yer aldı.

2TÜRKŞEKER 182 İŞÇİ ALIMI BAŞLADI! İŞKUR başvuru ekranı, kadrolar ve başvuru şartları 2026



TÜRKŞEKER 182 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Türkşeker 182 sürekli işçi alımı için başvurular

14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı.

Başvurular 18 Eylül 2026 Cuma gününe kadar devam edecek.

Adayların ilanlarda belirtilen şartları taşıması ve başvurularını süre dolmadan tamamlaması gerekiyor.

3TÜRKŞEKER 182 İŞÇİ ALIMI BAŞLADI! İŞKUR başvuru ekranı, kadrolar ve başvuru şartları 2026



TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar İŞKUR’un açık iş ilanları ekranına giriş yaparak Türkşeker tarafından yayımlanan ilanları görüntüleyebilecek ve uygun pozisyonlara başvurabilecek.

İlanların meslek, öğrenim durumu, görev yeri ve diğer özel şartları pozisyona göre farklılık gösterebildiği için başvuru öncesinde ilgili İŞKUR ilanının ayrıntılarının kontrol edilmesi gerekiyor.

4TÜRKŞEKER 182 İŞÇİ ALIMI BAŞLADI! İŞKUR başvuru ekranı, kadrolar ve başvuru şartları 2026



TÜRKŞEKER KAÇ İŞÇİ ALACAK?

Türkşeker toplam 182 sürekli işçi alımı yapacak.

Kontenjan dağılımı şöyle:

57 engelli işçi

42 eski hükümlü işçi

83 sürekli işçi

Buna göre toplam 99 kontenjan şeker fabrikalarındaki engelli ve eski hükümlü kadrolarına, 83 kontenjan ise makine fabrikaları ve imalat birimlerine ayrıldı.

5TÜRKŞEKER 182 İŞÇİ ALIMI BAŞLADI! İŞKUR başvuru ekranı, kadrolar ve başvuru şartları 2026



TÜRKŞEKER HANGİ KADROLARA İŞÇİ ALACAK?

Makine fabrikaları ve imalat birimlerine ayrılan 83 kişilik kontenjanda farklı meslek grupları bulunuyor.

İlanlarda yer alan kadrolar arasında;

Meydan ve sevk işleri işçisi

Torna-Freze ve CNC işçisi

Elektrik teknisyeni

Metal teknolojisi teknisyeni

Döküm işçisi

Makine bakım ve onarım teknisyeni

Bilgisayarlı makine teknisyeni

Tır şoförü pozisyonları bulunuyor.

Engelli kontenjanlarında ise büro işçisi ve bilgisayar destekli harita çizim elemanı gibi pozisyonlar; eski hükümlü kontenjanlarında ise beden işçisi kadroları bulunuyor.

6TÜRKŞEKER 182 İŞÇİ ALIMI BAŞLADI! İŞKUR başvuru ekranı, kadrolar ve başvuru şartları 2026



Makine fabrikaları ve imalat birimleri için toplam 83 kişilik kontenjan ayrıldı.

Görev yerlerine göre dağılım şöyle:

Ankara Makine Fabrikası: 33 kişi

Eskişehir Makine Fabrikası: 30 kişi

Turhal Makine Fabrikası: 10 kişi

Afyon İmalat Birimi: 10 kişi

Bu kadrolardaki meslek dağılımı görev yerine göre değişebiliyor.

ŞEKER FABRİKALARINA KAÇ İŞÇİ ALINACAK?

Şeker fabrikalarında toplam 99 kişilik kontenjan bulunuyor.

Bunun 57’si engelli, 42’si eski hükümlü adaylara ayrıldı.

Alımlar Ağrı, Ankara, Burdur, Elazığ, Erciş, Ereğli, Ilgın, Kars, Kastamonu, Malatya, Susurluk, Uşak ve Yozgat’taki şeker fabrikaları başta olmak üzere farklı tesislerde gerçekleştirilecek.

Başvuru yapılacak fabrikanın ve kadronun adayın bulunduğu il açısından uygun olup olmadığı İŞKUR ilanından kontrol edilmeli.

7TÜRKŞEKER 182 İŞÇİ ALIMI BAŞLADI! İŞKUR başvuru ekranı, kadrolar ve başvuru şartları 2026



TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru şartları kadroya göre değişiyor.

Adaylardan genel olarak İŞKUR ilanında belirtilen öğrenim, yaş, meslek ve özel şartları taşımaları isteniyor.

Engelli adayların engellilik durumlarını, eski hükümlü adayların ise ilgili statülerini mevzuata uygun biçimde belgelendirmeleri gerekiyor.

Teknik kadrolarda ise ilgili bölüm veya meslek alanından mezuniyet şartı aranabiliyor.

Bu nedenle adayların yalnız genel duyuruya değil, başvuru yapacakları pozisyonun İŞKUR ilanındaki özel koşullara bakmaları gerekiyor.

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMINDA KPSS ŞARTI VAR MI?

Alım süreci İŞKUR üzerinden sürekli işçi statüsünde yürütülüyor.

Ancak KPSS şartı bulunup bulunmadığı her kadro için yayımlanan ilan koşullarına göre değerlendirilmelidir.

Adayların başvuru yapacakları pozisyonun İŞKUR ilanında yer alan nitelikleri esas alması gerekiyor.

8TÜRKŞEKER 182 İŞÇİ ALIMI BAŞLADI! İŞKUR başvuru ekranı, kadrolar ve başvuru şartları 2026



TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE?

182 kişilik alım kapsamında Türkşeker’in farklı illerdeki şeker ve makine fabrikaları bulunuyor.

Makine fabrikaları için;

Ankara

Eskişehir

Tokat

Afyonkarahisar öne çıkıyor.

Engelli ve eski hükümlü kontenjanları ise Türkşeker’in farklı illerdeki şeker fabrikalarına dağıtılmış durumda.

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMINDA SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Türkşeker 182 işçi alımı başvuruları 18 Eylül 2026 Cuma günü sona erecek.

Adayların başvurularını son güne bırakmadan İŞKUR sistemi üzerinden tamamlamaları gerekiyor.

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NASIL AÇIKLANACAK?

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adayların yönlendirileceği kura, sınav veya diğer değerlendirme süreçleri ilgili ilanlarda ve Türkşeker’in resmî duyurularında açıklanacak.

Henüz sonuç veya kura tarihi açıklanmayan pozisyonlar için adayların İŞKUR ve Türkşeker duyurularını takip etmesi gerekiyor.

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