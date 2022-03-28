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Tiyatro ve dizi oyuncusu Erkan Kaledibi evde ölü bulundu!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, tiyatro oyuncusu ve dizilerde rol alan Erkan Kaledibi (32), evinde ölü bulundu. Erkan Kaledibi'nin, eşinin olay sırasında ailesinin yanına misafirliğe gittiği öğrenildi. Evde doğal gaza bağlı ocağın açık olduğu tespit edildi. Kaledibi'nin Yasak Elma, Diriliş Ertuğrul, Vatanım Sensin, Kırgın Çiçekler gibi bazı dizilerde rol aldığı öğrenildi.

28.03.2022 - 16:56 | | İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)
Tiyatro ve dizi oyuncusu Erkan Kaledibi evde ölü bulundu!

Olay, dün gece saatlerinde, Adapazarı Maltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Babası, Erkan Kaledibi'nin alt kattaki evine geldi. Girdiği evde oğlunu yerde hareketsiz halde gören baba, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Erkan Kaledibi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tiyatro ve dizi oyuncusu Erkan Kaledibi evde ölü bulundu

Evde inceleme yapan ekipler, doğal gaz bağlı ocağın açık olduğunu belirledi. Erkan Kaledibi'nin, eşinin olay sırasında ailesinin yanına misafirliğe gittiği öğrenildi.

Tiyatro ve dizi oyuncusu Erkan Kaledibi evde ölü bulundu

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bir sanat merkezinde tiyatro eğitimi alan, tiyatro oyunlarında ve dizilerde oynayan Erkan Kaledibi'nin cenazesi bugün Serdivan ilçesinde toprağa verilecek.

Tiyatro ve dizi oyuncusu Erkan Kaledibi evde ölü bulundu

Kaledibi'nin Yasak Elma, Diriliş Ertuğrul, Vatanım Sensin, Kırgın Çiçekler gibi bazı dizilerde rol aldığı öğrenildi.

Tiyatro ve dizi oyuncusu Erkan Kaledibi evde ölü bulundu

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