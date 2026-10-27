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Oltu Çayı’na 6 yeni köprü geliyor: İlk iki köprüde inşaat başladı

27.10.2026 - 12:00Güncellenme Tarihi:

Erzurum’un Oltu ilçesinde trafik yoğunluğunu azaltmak ve mahalleler arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Oltu Çayı üzerine yapılması planlanan 6 köprüden 2’sinin inşaatına başlandı.

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1Oltu Çayı’na 6 yeni köprü geliyor: İlk iki köprüde inşaat başladı

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi’nin projeleri arasında yer alan köprülerin tamamlanmasıyla ilçe merkezindeki trafik yoğunluğunun azaltılması ve vatandaşların mahalleler arasında daha kısa güzergâhlar üzerinden ulaşım sağlaması hedefleniyor.

2Oltu Çayı’na 6 yeni köprü geliyor: İlk iki köprüde inşaat başladı

Oltu Çayı üzerine yapılması planlanan 6 köprüden ikisinin yapım çalışmaları sürerken, diğer köprülerin de belirlenen program doğrultusunda hayata geçirilmesi planlanıyor. Yeni köprülerin hizmete girmesiyle vatandaşların bir mahalleden diğerine ulaşmak için uzun güzergâhları dolaşmak yerine köprüleri kullanarak daha kısa sürede ulaşım sağlaması bekleniyor.

3Oltu Çayı’na 6 yeni köprü geliyor: İlk iki köprüde inşaat başladı

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, projelerle ilgili yaptığı açıklamada, verdikleri sözleri birer birer yerine getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti. Başkan Çelebi, "Söz verdiğimiz bütün projelerimizi hayata geçirmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Yakın zamanda yine büyük projelerle vatandaşlarımızın karşısında olacağız. Oltu Çayı üzerine 6 köprü yapacağımızın sözünü vermiştik. Şu anda iki köprümüzün yapımına başladık. Kısa bir süre içerisinde bu köprülerimizi hizmete açacağız. Ardından diğer köprülerimizin yapım çalışmalarına devam edeceğiz" dedi.

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