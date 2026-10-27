Oltu Çayı’na 6 yeni köprü geliyor: İlk iki köprüde inşaat başladı

3

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, projelerle ilgili yaptığı açıklamada, verdikleri sözleri birer birer yerine getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti. Başkan Çelebi, "Söz verdiğimiz bütün projelerimizi hayata geçirmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Yakın zamanda yine büyük projelerle vatandaşlarımızın karşısında olacağız. Oltu Çayı üzerine 6 köprü yapacağımızın sözünü vermiştik. Şu anda iki köprümüzün yapımına başladık. Kısa bir süre içerisinde bu köprülerimizi hizmete açacağız. Ardından diğer köprülerimizin yapım çalışmalarına devam edeceğiz" dedi.