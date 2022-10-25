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THY'den Rusya uçuşlarıyla ilgili flaş karar!

Türk Hava Yolları (THY), Rusya uçuşlarında kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

25.10.2022 - 19:10 | | Enver ALAS / İSTANBUL,(DHA)
THY'den Rusya uçuşlarıyla ilgili flaş karar!

Koronavirüs önlemlerini kaldıran ülkelere bir yenisi daha eklendi. Rusya'da uygulanan kovid-19 tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde istenen aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu sona erdi. THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda "Rusya'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" denildi.

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