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THY'den deprem bölgesine ek sefer

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.4 şiddetindeki depremin ardından Türk Hava Yolları (THY) deprem bölgesine ek seferler düzenleyecek.

06.02.2023 - 07:53 | | İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA) -
THY'den deprem bölgesine ek sefer

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Yardım ekiplerinin bölgeye en hızlı şekilde transferi ve sevdikleriyle buluşmak isteyen vatandaşlarımız için ek seferlerimizi hazırlıyoruz. Depremden etkilenen bölgelere uçuşları olan misafirlerimiz için ücretsiz iptal/değişiklik hakkı tanıyoruz" dedi.

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