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GündemTHY'den Belçika uçuşlarıyla ilgili PCR testi açıklaması!
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THY'den Belçika uçuşlarıyla ilgili PCR testi açıklaması!

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen Belçika’nın bu tedbirleri kaldırdığını duyurdu.

23.05.2022 - 19:17 | | İbrahim YILDIZ / DHA
THY'den Belçika uçuşlarıyla ilgili PCR testi açıklaması!

THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Belçika’ya seyahat edecek yolculara; ülkede uygulanan covid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, "Belçika’ya girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadelerine yer verildi.

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