THY'den Belçika uçuşlarıyla ilgili PCR testi açıklaması!

THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Belçika’ya seyahat edecek yolculara; ülkede uygulanan covid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, "Belçika’ya girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadelerine yer verildi.