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THY personeline bayram ikramiyesi! İşte tutar

Türk Hava Yolları yaptığı yüksek zammın yanında Ramazan Bayramı için tüm THY, AJet, TGS, TSS çalışanlarına 25 bin lira ikramiye verecek.

21.03.2024 - 09:31 |
THY personeline bayram ikramiyesi! İşte tutar

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları personeline yönelik iyileştirme, zam ve ikramiyelere devam ediyor.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Ramazan Bayramı için 25 bin lira ikramiyelerin 29 Mart'a kadar yetiştirilmesi için İnsan Kaynakları ve Muhabebe departmanlarının hummalı çalışma içine girdiğini açıkladı.

Bolat, THY personelinin yanında AJet, TGS ve TSS personelinin de 25 bin lira ikramiye alacağını Linkedln hesabından açıkladı.

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