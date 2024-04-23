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Gündem Markette kasiyerle tartıştı duruma müdahale eden müşteriyi bıçakladı
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Markette kasiyerle tartıştı duruma müdahale eden müşteriyi bıçakladı

Bursa'da, markette kendisini hırsızlıkla suçlayan kasiyerle tartışan Ömer Z. (41), duruma müdahale eden müşterilerden Ramazan Yılmaz'ı (62) bıçaklayarak ağır yaraladı. Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, İstanbul'a kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Kavga, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)
• 23 Nisan 2024 - 18:31 • Son Güncelleme:
Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)
• 23 Nisan 2024 - 18:31 • Son Güncelleme:
1 Markette kasiyerle tartıştı duruma müdahale eden müşteriyi bıçakladı

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi Davutkadı Caddesi’nde meydana geldi.

2 Markette kasiyerle tartıştı duruma müdahale eden müşteriyi bıçakladı

Alışveriş yapmak için markete giren Ramazan Yılmaz, ihtiyaçlarını aldıktan sonra kasaya gittiğinde, kasiyerin Ömer Z. ile tartıştığını gördü.

3 Markette kasiyerle tartıştı duruma müdahale eden müşteriyi bıçakladı

Yılmaz, kasiyerin hırsızlık yapmakla suçladığı Ömer Z.'yi uyarınca aralarında önce tartışma, sonra kavga çıktı.

4 Markette kasiyerle tartıştı duruma müdahale eden müşteriyi bıçakladı

Kavgada Ömer Z., Ramazan Yılmaz'ı kalbinden bıçakladı. Yılmaz kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

5 Markette kasiyerle tartıştı duruma müdahale eden müşteriyi bıçakladı

Market çalışanlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Ramazan Yılmaz'ı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

6 Markette kasiyerle tartıştı duruma müdahale eden müşteriyi bıçakladı

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

7 Markette kasiyerle tartıştı duruma müdahale eden müşteriyi bıçakladı

Market ve bölgedeki kameraları incelemeye alan ekipler, Ömer Z.’nin yolcu otobüsüyle İstanbul'a gittiğini belirledi. Ekipler, İstanbul'a giderek şüpheli Ömer Z.’yi yakaladı.

8 OLAY KAMERADA

OLAY KAMERADA

Öte yandan olay, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ömer Z.'nin önce kasiyerle, ardından da Ramazan Yılmaz ile tartıştığı, bir süre sonra kavga çıktığı görüldü.

9 Markette kasiyerle tartıştı duruma müdahale eden müşteriyi bıçakladı

Acemler Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin işlemleri devam ediyor. (DHA)