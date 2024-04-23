Markette kasiyerle tartıştı duruma müdahale eden müşteriyi bıçakladı
Bursa'da, markette kendisini hırsızlıkla suçlayan kasiyerle tartışan Ömer Z. (41), duruma müdahale eden müşterilerden Ramazan Yılmaz'ı (62) bıçaklayarak ağır yaraladı. Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, İstanbul'a kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Kavga, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)
• 23 Nisan 2024 - 18:31 • Son Güncelleme:
Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)
• 23 Nisan 2024 - 18:31 • Son Güncelleme: