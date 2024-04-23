Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile TBMM'de bir araya geldi.
23.04.2024 - 20:28 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile resepsiyonda bir araya geldi.
Erdoğan, Özgür Özel'den görüşme talebi geldiğini belirterek, "En kısa zamanda bir araya gelişi gerçekleştiririz." dedi.
Açıklamanın hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Özgür Özel ile bir araya geldi.
"ÖZEL İLE HAFTAYA GÖRÜŞECEĞİZ"
Yaklaşık 10 dakika süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özgür Özel ile haftaya görüşeceğiz." dedi.