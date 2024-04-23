Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla buluştu: Sizler bizim yarınlarımızın umudusunuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocuklarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz evlatlarımızın çalışkanlıklarınızla, başarılarınızla, heyecanınızla, umutlarınızla Türkiye’yi çok daha ileriye götüreceğinizden asla şüphe duymuyorum. Sizler bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umudusunuz." dedi.