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THY duyurdu: İstanbul çıkışlı bazı seferler iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), network alt yapısında sorun nedeniyle biletlere ve rezervasyon işlemlerinde aksaklıklar yaşandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, İstanbul çıkışlı 19.00-22.00 arası Türk Hava Yolları tüm seferler iptal edildi.

01.11.2023 - 18:27 |
THY duyurdu: İstanbul çıkışlı bazı seferler iptal edildi

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu  aksaklık için özür dileriz. 30 dakika sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz" dedi.

Bu açıklamanın ardından Üstün, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yayınladı. Üstün, "İstanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası Türk Hava Yolları tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." dedi.

ZARARLAR TAZMİN EDİLECEK

THY, iptal edilen İstanbul çıkışlı seferler dolayısıyla biletli yolcuların konaklama, iade ve doğabilecek mahrumiyetlerinin tazmin edileceğini duyurdu.

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