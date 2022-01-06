Test ve aşı kuyruğu! Patlama yaşanıyor

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüsün Omicron varyantı hızla yayılmaya devam ediyor. Virüsün ilk versiyonu ve Delta varyantına göre daha hızlı bulaşan Omicron, Kovid-19 hastalığının daha hafif atlatılmasına neden olsa bile uzmanlar uyarılarını sürdürüyor. Türkiye'de resmi verilere göre vaka sayısı 60 bini geçti.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; özellikle vaka sayısının katlanarak arttığı İstanbul'da hastanelerde test ve aşı kuyrukları uzamaya devam ediyor. Omicron varyantının yüksek bulaşı hızıyla aşısızların tamamının virüsle tanışacağını söyleyen uzmanlar, bu varyantın özellikle 45 yaş altı grubu etkisi altına aldığını söylüyor. Hafif semptomlu hastalık seyrinin aşılar sayesinde oluştuğunu, nüfusun büyük bölümünün hastalıkla tanışacağını ve adeta toplumsal bağışıklığın ortaya çıkmasının muhtemel olduğunu ifade ediyor.

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ümmühan İşoğlu, 26 Aralık'ta adeta bir kırılma yaşandığını söyledi ve "Bu tarihten önce günlük 500, 600 olan test başvurularımız 1200’ün üzerine çıktı. Aynı dönemde test pozitiflik oranı da yüzde 8-10 seviyesinden yüzde 23 seviyesine ulaştı. Virüs özellikle 45 yaş altı grupta etkisi altına almış durumda. Neyse ki hastalık seyri hafifi ilerliyor ve yatan hasta servislerimiz de korktuğumuz yoğunluk yok. Yılbaşı etkisini ise bugün ve yarın net olarak göreceğiz. Bugünden itibaren önümüzdeki 4 günlük süreçte vaka artışını katlandığını görebiliriz” dedi.

'100 BİNE DOĞRU'

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal da 'Korkunç bir vaka artışı var. Çevremde ne kadar insan varsa herkes Kovid-19' diyerek şu tespitlerde bulundu:

"Pandemi dönemi boyunca böylesi bir yayılım hızı görmemiştik. Omicron’un hafif hatta nezle benzeri semptomlar göstermesinin nedeni koruyucu aşılar. Aşısızlar arasındaki yayılım bu şekilde devam ederse, toplumsal bağışıklık tablosu ortaya çıkacaktır ancak bu noktada kronik hastalar ile yaşlılarımızın korunması çok önemli. Virüsün yayılım hızı böyle devam ederse, önümüzdeki hafta vaka sayılarının yüz binlik dilimlerle ifade etmemiz kaçınılmaz olur."

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hatsalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy da Omicron dalgasının adeta tsunamiye dönüştüğüne dikkat çekerken, “Ancak toplumda yanlış bir inanış oluştu. Omicron’un çok hafifi seyirli bir hastalık tablosu oluşturduğu söylense de önümüzdeki süreçte farklı bir tabloya karşı hazırlıklı olmamız gerek. 65 yaş üzeri grup ve kronik hastalar şu an mümkün olduğunda kendilerini koruyorlar ancak yayılım hızı bu şekilde devam ederse riskli grupta ağır hastalık seyri ortaya çıkabilir. Bu nedenle önümüzdeki birkaç aylık dönemde maske, mesafe kuralı vatandaşlık borcu olarak görülmeli" ifadelerini kullandı.

‘GÖZ ARDI EDİLMEMELİ’

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu’ndan doktor Martin McKee, DW’ye yaptığı açıklamada Omicron için “Kesinlikle Delta varyantından daha hafif. Ancak önemsiz bir hastalık olarak kabul edip göz ardı edebileceğiniz bir hastalık da değil” dedi. Bu varyant nedeniyle çok sayıda kişinin hastaneye yattığını hatırlatan McKee, “Ayrıca bazı ülkelerde çocukların da hastaneye yatırıldığına ve bazılarının ciddi şekilde hasta olduğuna dair veriler de var” dedi ve hükümetlerin sert önlemler almasını doğru bulduğunu belirtti.

‘BU HIZLA TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK OLABİLİR’

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok, Omicron’un klinik seyrinin önceki varyantlara göre hafif olduğuna değinerek, “Korkumuz 65 yaş üzeri ve altta yatan hastalığı olanlar arasında ciddi yayılım. Kovid hayatımızdan çıkıp gitsin. Toplumsal bağışıklanma için nüfusun yüzde 85’inin aşılanması gerekiyor. Aşısızlar arasında hastalık bulaşmayan kişi kalmayacak gibi. Bu yayılım hızıyla toplumsal bağışıklanma oluşacaktır” dedi.