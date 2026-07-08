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Temmuz ayında Bitlis'te karla mücadele devam ediyor

08.07.2026 - 21:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BİTLİS (İHA)

Temmuz ayında Bitlis'te karla mücadele devam ediyor

Bitlis'te yaz mevsiminin ortasına rağmen yüksek rakımlı bölgelerde karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

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Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, Hizan ilçesine bağlı 3 bin rakımda bulunan Kolludere Yaylası'nın yolunu ulaşıma açmak için yoğun mesai harcıyor. Kış aylarında yağan yoğun karın tamamen erimediği yaylada, bazı noktalarda kar kalınlığı 2 metreyi aşarken, ekipler iş makineleriyle yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Temmuz ayında devam eden karla mücadele çalışmaları, Bitlis'in zorlu coğrafyasını ve sert iklim şartlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Yayla yolunun açılmasıyla birlikte bölgedeki besicilerin hayvanlarını daha rahat otlatma alanlarına ulaştırması ve yayla sezonunun sorunsuz devam etmesi hedefleniyor.

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Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, yüksek rakımlı bölgelerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için karla mücadele çalışmalarına ihtiyaç duyulan noktalarda aralıksız devam edeceklerini belirtti.

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