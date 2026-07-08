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Küçükköy'ün kültürel kimliğini güçlendirecek kapsamlı dönüşüm! Tarihi yel değirmenleri yeniden ayağa kalkıyor

08.07.2026 - 22:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BALIKESİR (İHA)

Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde bulunan değirmenler bölgesindeki 5 tarihi yel değirmeni, Ayvalık Belediyesi'nin girişimleriyle yürütülen çalışmalar sonucunda yeniden gün yüzüne çıkarılıyor.

1Küçükköy'ün kültürel kimliğini güçlendirecek kapsamlı dönüşüm! Tarihi yel değirmenleri yeniden ayağa kalkıyor

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kazı çalışmalarının Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun onayıyla, Balıkesir Müze Müdürlüğü denetiminde belediye ekipleri tarafından sürdürüldüğünü söyledi.

2Küçükköy'ün kültürel kimliğini güçlendirecek kapsamlı dönüşüm! Tarihi yel değirmenleri yeniden ayağa kalkıyor

Başkan Mesut Ergin, tarihi yel değirmenlerinin tescillenmesi ve rekonstrüksiyonunun, Küçükköy'ün kültürel kimliğini güçlendirecek kapsamlı dönüşümün önemli bir adımı olduğunu belirtti.

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3Küçükköy'ün kültürel kimliğini güçlendirecek kapsamlı dönüşüm! Tarihi yel değirmenleri yeniden ayağa kalkıyor

Bölgenin hazırlanacak proje doğrultusunda ziyaretçiler için önemli bir cazibe merkezine dönüştürüleceğini ifade eden Ergin, "Kentimizin hafızasını koruyarak silüetini ve turizm potansiyelini geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

4Küçükköy'ün kültürel kimliğini güçlendirecek kapsamlı dönüşüm! Tarihi yel değirmenleri yeniden ayağa kalkıyor

 

 

5Küçükköy'ün kültürel kimliğini güçlendirecek kapsamlı dönüşüm! Tarihi yel değirmenleri yeniden ayağa kalkıyor

 

 

6Küçükköy'ün kültürel kimliğini güçlendirecek kapsamlı dönüşüm! Tarihi yel değirmenleri yeniden ayağa kalkıyor

 

 

7Küçükköy'ün kültürel kimliğini güçlendirecek kapsamlı dönüşüm! Tarihi yel değirmenleri yeniden ayağa kalkıyor

 

 