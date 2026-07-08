Küçükköy'ün kültürel kimliğini güçlendirecek kapsamlı dönüşüm! Tarihi yel değirmenleri yeniden ayağa kalkıyor
08.07.2026 - 22:28Güncellenme Tarihi:
Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde bulunan değirmenler bölgesindeki 5 tarihi yel değirmeni, Ayvalık Belediyesi'nin girişimleriyle yürütülen çalışmalar sonucunda yeniden gün yüzüne çıkarılıyor.
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Başkan Mesut Ergin, tarihi yel değirmenlerinin tescillenmesi ve rekonstrüksiyonunun, Küçükköy'ün kültürel kimliğini güçlendirecek kapsamlı dönüşümün önemli bir adımı olduğunu belirtti.
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Bölgenin hazırlanacak proje doğrultusunda ziyaretçiler için önemli bir cazibe merkezine dönüştürüleceğini ifade eden Ergin, "Kentimizin hafızasını koruyarak silüetini ve turizm potansiyelini geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.
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