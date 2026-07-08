Kars için kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji sel, dolu ve yıldırıma karşı tedbir çağrısı

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Meteoroloji verilerine göre Kars'ta havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinden sonra kent merkezi ile yüksek kesimlerde yağışların kuvvetini artıracağı tahmin edilirken, vatandaşların ani hava değişimlerine karşı dikkatli olması istendi. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise kuzeyli ve güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, yağış anında ise yer yer fırtınamsı kuvvette eseceği öngörülüyor.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında etkili olabilecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekti. Yetkililer, özellikle dere yatakları, düşük kotlu bölgeler ve ulaşım güzergahlarında oluşabilecek risklere karşı vatandaşların tedbirli davranmaları, zorunlu olmadıkça riskli alanlarda bulunmamaları ve Meteoroloji ile ilgili kurumların yapacağı güncel uyarıları takip etmeleri gerektiğini bildirdi. Meteoroloji, kuvvetli yağışların bugün gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdüreceğini belirtti.