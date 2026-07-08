Tunceli'nin coğrafi işaretli Ulukale dutunda bu yıl 650 ton rekolte beklentisi

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"Üretime de, yeni bahçeler oluşturmaya da devam edeceğiz"



Vali Aygöl yaptığı konuşmada, "Ulukale köyü girişinde bir fabrikamız var. Ulukale dutumuzu kurutup, işletip vatandaşımıza satışa hazırladığımız alanımız var. Geçen sene bir müjde vermek istemiştik. Burayı daha da donanımlı hale getirelim ve Ulukale dutunun hakkını verelim, markalaştıralım dedik.