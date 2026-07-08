Bilecik'te hasat başladı 335 bin dekar alanda 167 bin 500 ton buğday üretimi bekleniyor

Haberin Devamı

Vali Sözer, Bilecik merkez ilçeye bağlı Necmiye Köyü'nde düzenlenen buğday hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi. Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Sözer, bir süre biçerdöver kullanarak hasat yaptı.

İLGİLİ HABER İstanbul için sağanak yağış uyarısı! AKOM saat verdi

Haberin Devamı

Hasat sezonunun Bilecik' ve Türkiye için hayırlı ve bereketli olmasını temenni eden Vali Sözer,, Bilecik'te 2026 yılı hasat sezonunda yaklaşık 430 bin dekar hububat alanında biçerdöver kontrollerinin yürütüldü. Bu çalışmaların 8 ekip ve 25 teknik personel tarafından sürdürüldü. Sertifikalı tohum destekleri ve yeterli yağışın etkisiyle bu yıl yaklaşık 335 bin dekar alanda 167 bin 500 ton buğday üretimi bekleniyor. Hasat sürecinde ürün kayıplarının en aza indirilmesi için denetim ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız devam ediyor" dedi.

Haberin Devamı

İLGİLİ HABER Tunceli'nin coğrafi işaretli Ulukale dutunda bu yıl 650 ton rekolte beklentisi

Vali Sözer, hasat döneminde anız yangınlarına karşı gerekli tedbirlerin eksiksiz alınmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, üreticilerin ve biçerdöver operatörlerinin yangın söndürme ekipmanlarını hazır bulundurmaları, biçerdöver bakımlarını zamanında yaptırmaları ve en küçük ihmale dahi fırsat vermemeleri gerektiğini vurguladı.