En az yağış alan şehir olan Iğdır'da sağanak yağış etkili oldu

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Türkiye'nin en az yağış alan illerinden biri olan Iğdır'da temmuz ayında sağanak etkisini gösterdi. Kent merkezi ve kırsal bölgelerde kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte kontrollü ilerledi. Vatandaşlar, yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Yağışın ardından hava sıcaklığında düşüş yaşandı.