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TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası!

Bağcılar'da TEM otoyolu üzerinde sabah saatlerinde yaşanan zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti kısa süreli trafiğe kapandı.

11.04.2022 - 07:21 | | Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)
TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası!

TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde bulunan 2 otomobil, bir kamyon ve bir hafif ticari araç, saat 06.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle zincirleme kazaya karıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, otoyol Ankara istikametine bir süre kapandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, otoyoldaki araçlar polisin çalışmalarından sonra olay yerinden çekildi. TEM Otoyolu, araçların kaldırılmasından sonra tekrar trafiğe açıldı.

TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası

TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası

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TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası!

TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası!

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