TEKNOFEST İzmir'de başladı! Selçuk Bayraktar: Türkiye Yüzyılı'na sizler ve eserleriniz damga vuracak

Dünyanın en büyük, Türkiye'nin ilk ve tek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bugün İzmir Çiğli Havalimanı'nda başladı. 1 Ekim'e kadar devam edecek olan ve daha önce milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan festivalin İzmir ayağında, sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar alana gelmeye başladı.

Açılış konuşmasını yapan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

Teknofest kuşağı dev bir dip dalgası olarak geliyor. Dünyanın daha önce şahit olmadığı zihinsel bir devrime imza atıyor Teknofest. Milli teknoloji hamlesi ile dünyaya örnek oluyoruz. Türkiye araştırıp üreterek her alanda kalkınıyor. Bu yeni alanlara ruh verecek olanlar bizleriz. Fikirlerimizi ve hayallerimizi paylaşarak daha yükseklere ulaşmamız mümkün. Tüm insanlık için yarınları şekillendirelim gelin. Teknofest yalnızca bir festival değil gençlerin hayallerini ortaya koyduğu bir dönüşüm rüzgarıdır. Tüm dünyaya örnek olacağına inanıyorum. Her çalışmanızın destekçisiyiz. Her adımınızda yanınızdayız. İzmir'in birleştirici gücü ile bir arada daha güçlüyüz. Tam bağımsız Türkiye'nin geleceğine yürüyoruz. Teknofest'imiz vatanımıza hayırlı olsun. Genç kardeşlerim, dünyaya, Türkiye Yüzyılı'na sizler ve eserleriniz damgasını vuracak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise konuşmasında İstanbul ve Ankara'da gerçekleşen festivallerde 3 buçuk milyon ziyaretçinin ağırlandığını söyledi. Ziyaretçilere seslenen Kacır, şu ifadeleri kullandı:

Her birinizi sevgi ile selamlıyorum. İzmir'de bulunmaktan, İzmir'in Teknofefst'e ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyuyorum. Tahsin bey ilk kurşunu sıkmıştır. Bu ilk kurşun bağımsızlık ateşinin sembolü olmuştur. 9 Eylül sabahında İzmir'in kurtuluşu, öldü denilen Türk milletinin yeniden doğuşunun nişanesi olmuştur. Oyun kurucu olarak bir dünya devletidir Türkiye. Bilimde ve teknolojide çığır açmaktadır. Mavi sulara hatta uzaya Türk'ün damgası vuruluyor. Anadolu'nun özgüvenini yeniden kazandığı bir dönemdeyiz. Bu nedenle geride bıraktığımız son 20 yılda Anadolu topraklarındaki saklı cevherleri çıkarmak için uğraştık. Dünyada oyun kurucu Türkiye'yi inşa ediyoruz. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Zor kararları güçlü iradeler verir. Cumhurbaşkanımızın koyduğu irade ile yolumuza devam ediyoruz. Tüm dünyayı Türk'ün rüzgarı saracak. Milli teknoloji hamlesi küresel teknoloji tekellerine esaslı hamledir.

"EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR REKORA İMZA ATTIK"

Kimilerinin gıpta kimilerinin kıskançlıkla izlediği bir Türk gençliği geliyor. Bize düşen TEKNOFEST gençliğinin önünü açmaktır. Bu yıl 337 bin takım 1 milyon yarışmacıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir rekora imza attık. İstanbul ve Ankara'da toplam 3 buçuk milyon ziyaretçi ağırladık TEKNOFEST kuşağını her daim himaye eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, tüm paydaşlarımıza, özellikle TSK'ya huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum.

Festivalde, Kızılelma, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Bayraktar TB2, Cezeri, Hürjet, Altay tankı ilgi odağı oldu. Program kapsamında F16 ve Solo Türk uçuşları başladı. Milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olan TEKNOFEST kapsamında birbirinden farklı kategorilerde düzenlenecek teknoloji yarışmalarında, ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce genç hayallerini gerçekleştirmek için yarışacak.

TEKNOFEST'te Roket, Model Uydu, Ulaşımda Yapay Zeka, Biyoteknoloji İnovasyon, Sanayide Dijital Teknolojiler, Uçan Araba Tasarım, Eğitim Teknolojileri, Robotaksi Binek Otonom, Tarım Teknolojileri ve Robotik Yarışmaları gibi 41 farklı teknoloji yarışması düzenlenecek. Festivalin resmi açılışı ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla saat 13.00'de yapılacak.

'TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU'

TEKNOFEST'te uçakların gösterilerini büyük ilgiyle izleyen ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektiriyor. TEKNOFEST'e Denizli'den geldiğini belirten İsrafil Adam, "Oldukça fazla kilometre yaptık ama değeceğini biliyorduk. Devletimiz ve mühendislerimizle gurur duyuyoruz. Bizim milletimiz kendine güvenince çok güzel şeyler başarıyor. Saat 04.00'te yola çıktık. Burada olduğumuz için mutluyuz" dedi.

"BUNU YAŞAMAK FARKLI BİR DUYGU"

Yıllık iznini TEKNOFEST'e göre ayarladığına söyleyen Murat Aydın, "İlk kez TEKNOFEST'i canlı gözle, yerinde görüyorum. Çocuğuma da okuldan izin aldım. Bunu yaşamak çok farklı bir duygu. Bu ülkede yaşayan gençlerin bu ortamda bulunması gerekiyor. Konuşmakta zorlanıyorum. Tüylerim diken diken, gözyaşlarımı tutmakta zorlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Çocuklarıyla birlikte TEKNOFEST'e gelenlerden Erkan Bostancıoğlu, "Mutluyuz. Çocuklar da çok heyecanlıydı. Yerli yapım hava araçlarını gördük. Çocuklarımız da gördü. İnşallah onlar da ileride böyle şeyler yapacaklar" diye konuştu.

Ziyaretçilerden Mehmet Akman ise "Kaçırmak istemedik ve erkenden geldik. Bunları hep haberlerde görüyorduk. Canlı gözle görmek heyecan verici. Ülkemizle gurur duyuyoruz. Dünyanın nadir ülkelerinden olduk. İlk gördüğümüz araçlar bizi yeterince tatmin etti ancak gezdikçe daha göreceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.