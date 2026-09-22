Tekirdağlı öğrencilerden dünya başarısı: ALTIME-PRO Projesi Türkiye’yi ABD’de temsil edecek!

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Öğrenciler tarafından geliştirilen ALTIME-PRO (Algorithmic Time Management Program) adlı proje, önce TÜBİTAK İstanbul Avrupa Bölge Birinciliği, ardından TÜBİTAK Türkiye Finalleri'nde Türkiye ikinciliği elde etti. Proje ekibi, daha sonra TÜBİTAK Milli Takımı seçmeleri kapsamında projelerini uzmanlara İngilizce olarak sundu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda öğrenciler, ISEF'te Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Tekirdağlı öğrenciler, 10-16 Mayıs 2027 tarihleri arasında ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek organizasyonda, 60'tan fazla ülkeden öğrencilerle birlikte projelerini bilim insanları, akademisyenler ve uluslararası katılımcılara sunacak.

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Proje Danışman Öğretmeni Selçuk Daloğlu, okulun ulusal alanda birçok başarı elde ettiğini belirterek, ilk kez uluslararası düzeyde önemli bir organizasyonda yer alacaklarını söyledi.

Daloğlu, "Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi olarak TÜBİTAK'ta gerek bölgesel gerek ulusal düzeyde çeşitli başarılar elde ettik. Projemiz İstanbul Avrupa Bölgesi'nde birinci oldu, ardından TÜBİTAK Türkiye finallerinde Türkiye ikinciliği derecesi aldı. Şimdi ise öğrencilerimiz, Amerika'nın Los Angeles kentinde düzenlenecek ISEF'te ülkemizi temsil edecek. ISEF, 60'tan fazla ülkeden binlerce projenin yer aldığı önemli bir bilim ve mühendislik fuarı. Öğrencilerimiz burada projelerini alanında uzman akademisyenlere ve bilim insanlarına anlatacak. Çok gururlu ve heyecanlıyız. Uluslararası alanda ilk kez böyle bir deneyim yaşayacağız. Öğrencilerimizin milli takıma seçilmesi ve Tekirdağ'ı temsil etmesi bizim için ayrı bir gurur kaynağı" dedi.



"Bu yaşta milli formayı Amerika'da giymek çok büyük bir gurur"

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Proje öğrencilerinden Rüzgar Tuna ise sürecin kendileri için duygusal ve heyecan verici geçtiğini ifade etti.

Tuna, "Bu çalışmamızda lise öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerinin gelişimini incelemeyi hedefledik ve yaptığımız çalışmalarla bu becerilerde artış sağlamayı başardık. Amerika'ya gidiş süreci bizim için çok duygusal geçti. Bu yaşta milli formayı Amerika'da giymek ve ülkemizi temsil etmek gerçekten çok büyük bir gurur. Yaklaşık bir ay önce İngilizce mülakata katıldık ve bir hafta önce sonuçların açıklanmasıyla Amerika'ya gideceğimizi öğrendik. Orada ülkemizi, şehrimizi ve okulumuzu temsil edeceğiz. Hedefimiz, 77'incisi düzenlenen ISEF yarışmasında ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek başarılı sonuçlar elde etmek" diye konuştu.

Proje ekibinde Rüzgar Tuna, Zeynep Fatma Göksel ve Zeynep Türkan Yeşilçimen isimli öğrenciler yer alırken, projeye katkı sağlayan öğretmenler, okul yönetimi, veliler ve destek veren kurumlar tebrik edildi.