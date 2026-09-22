Karadeniz sularında yüzen timsah! Ziyaretçi akınına uğruyor

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"Eşim çocukluk yıllarında da timsaha benzetmiş"



Kıbrıs'ta çalıştıktan sonra emekli olduğunu ve eşinin memleketinde yaşamaya karar verdiğini belirten Cengiz Tüzün ise Timsah Adası'nı yaklaşık 30 yıl önce keşfettiğini kaydetti. Tüzün, "Doğru açıdan bakılınca timsaha benziyor ve çok güzel görünüyor. Ben kendim de timsaha benzetiyorum. Özellikle yazın buralar dolup taşıyor. Eşim de çocukluk yıllarında timsaha benzetmiş, sonradan da gelip gidenler timsaha benzetmiş. Hatta yurt dışında da tanıtımı yapılmış" diye konuştu.



"Herkes ziyaret ediyor"



Mahalle sakini Ali Kaptanoğlu da kayalığı biraz geç keşfettiklerini belirterek, "Aynen timsaha benziyor. Allah'ın takdiri ilahisi, bir tabiat olayı. Timsah Adamız burada tanındı, herkes gelip ziyaret ediyor" ifadelerini kullandı.