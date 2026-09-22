Erzincan'ın beklediği haber Türkiye'yi de sardı: 5 ay sonra başladı
22.09.2026 - 08:55Güncellenme Tarihi:
Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde yetiştirilen beyaz kuru fasulyenin hasadı başladı.
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İlçede mayıs ayında ekimi yapılan kuru fasulyeler, bakım ve sulama çalışmalarının ardından olgunlaştı.Üreticiler ve tarım işçileri, sabahın erken saatlerinde tarlalara gelerek fasulyeleri kökleriyle birlikte söküyor.
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Tarlalardan toplanan fasulyeler, kurutma ve patoz işlemlerinin ardından tanelerinden ayrılıyor. Daha sonra ürünler ayıklanarak satışa hazırlanıyor.
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Üreticiler, sezon boyunca hava koşulları, sulama ve tarla bakımının verim üzerinde etkili olduğunu belirterek hasat dönemine ulaşmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.