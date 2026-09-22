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Erzincan'ın beklediği haber Türkiye'yi de sardı: 5 ay sonra başladı

22.09.2026 - 08:55Güncellenme Tarihi:

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde yetiştirilen beyaz kuru fasulyenin hasadı başladı.

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1Erzincan'ın beklediği haber Türkiye'yi de sardı: 5 ay sonra başladı

İlçede mayıs ayında ekimi yapılan kuru fasulyeler, bakım ve sulama çalışmalarının ardından olgunlaştı.Üreticiler ve tarım işçileri, sabahın erken saatlerinde tarlalara gelerek fasulyeleri kökleriyle birlikte söküyor.

2Erzincan'ın beklediği haber Türkiye'yi de sardı: 5 ay sonra başladı

Tarlalardan toplanan fasulyeler, kurutma ve patoz işlemlerinin ardından tanelerinden ayrılıyor. Daha sonra ürünler ayıklanarak satışa hazırlanıyor.

3Erzincan'ın beklediği haber Türkiye'yi de sardı: 5 ay sonra başladı

Üreticiler, sezon boyunca hava koşulları, sulama ve tarla bakımının verim üzerinde etkili olduğunu belirterek hasat dönemine ulaşmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

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