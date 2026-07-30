Tekirdağ'ın Saray ve Süleymanpaşa ilçelerinde denize girmek yasaklandı
30.07.2026 - 19:39Güncellenme Tarihi:
Tekirdağ'ın Saray ve Süleymanpaşa ilçelerinde bugün denize girmek yasaklandı.
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Tekirdağ Valiliği, Karadeniz kıyısındaki Saray ile Marmara Denizi kıyısındaki Süleymanpaşa ilçelerinde bugün denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
Açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ve Süleymanpaşa ilçelerimiz sınırları içerisinde 30 Temmuz 2026 Perşembe (bugün) 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" denildi.