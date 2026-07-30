350 milyon yaşında ve Türkiye’nin en uzun 10’uncu mağarası olan Gökgöl Mağarası’na ziyaretçi akını

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İnsanlar Zonguldak’a neden gelmeli, hep şunu söylemişimdir; insanlar Gökgöl’ünü görmeli, doğasını, denizini görmeli, hepsini burada yaşamalı. Dolayısıyla Gökgöl Mağarası da ciddi bir misafir akışıyla birlikte bizimle yaşamaya devam ediyor.