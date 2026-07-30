Elazığ'da dev hasat başladı: 110 bin kovandan rekor bal beklentisi!

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Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanımız Fırat Canabay'ın şahsında, emekleriyle üretime güç katan tüm arıcılarımıza teşekkür ediyor, üreticilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum. Bereketli, bol kazançlı ve hayırlı bir hasat sezonu diliyor, emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum."